Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 2,2.

Профицит внешней торговли услугами Украины за январь-сентябрь 2020 года составил 4,444 млрд долл., что на 5,4% больше профицита за аналогичный период предыдущего года (4,216 млрд долл.).

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, экспорт услуг из Украины за этот период сократился на 12% - до 8,15 млрд долл., а импорт сократился на 26,5% - до 3,7 млрд долл.

Читайте такжеУкраина вышла в плюс по показателям внешней торговли

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 2,2 (за январь-сентябрь 2019 года - 1,84), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 214 стран мира.

Что такое профицит

Профицит - это превышение доходов над расходами.

Предыдущие показатели

Внешнеторговый баланс Украины за январь-август 2020 года сведен с дефицитом в 2,399 миллиарда долларов, что в 2,5 раза меньше дефицита за аналогичный период 2019 года (5,915 миллиарда долларов).

Согласно данным Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год был сведен с дефицитом в 3,633 млрд долл., что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год. В том числе дефицит внешней торговли товарами в 2019 году вырос на 8,8% – до 10,723 млрд долл.

Внешнеторговый баланс Украины за январь-сентябрь 2020 года сведен с профицитом в 530,8 млн долл., тогда как за аналогичный период 2019 года наблюдался дефицит в 4,199 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-сентябрь 2020 года составил 2,944 млрд долл., что в 2,5 раза ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года (7,204 млрд долл.).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц