Проблемное будущее. Три совета бизнесу, чтобы не умереть после карантина

Елена Сукманова

Кажется, сегодня жизнь разделилась на «до» и «после» эпидемии коронавируса. В западных СМИ я уже встречала термин before-Corona (BC) и after-Corona (AC). В жизни «до» мы сетовали на не те политические инициативы, теплую зиму, медленную капитализацию бизнеса, дорогие авиабилеты и прочие неприятности. В жизни «после» больше всего мы беспокоимся о неподготовленной медицинской системе, своих родных и близких, истерически часто моем руки, ходим в масках и перчатках, как еще вчерашние герои фильмов ужасов, и нашей самой актуальной темой стал ужасный коронавирус.

А проблемы будут… Просто сейчас на многие проблемы у бизнеса так называемый отложенный спрос

Но жизнь продолжается. Продолжается не только в магазинах и аптеках, государственных органах и на стратегических предприятиях, а у всего украинского бизнеса.

Дистанционно или нет, но многие начинают дискутировать о том, когда же начинать снимать карантинные ограничения, когда открывать торговые центры и границы, за какие проблемы хвататься, когда, наконец, «взойдет солнце». А проблемы будут… Просто сейчас на многие проблемы у бизнеса так называемый отложенный спрос. Более того, учитывая тот факт, что в сегодняшнем мире кибератаки и эпидемии станут основными угрозами, эти проблемы для бизнеса могут стать системными. И наш единственный выход – научиться решать их уже сейчас.

Во-первых, важно научиться быть кредитором, долги которого будут погашать в первую очередь. Да, да, именно так! Только представьте себе, сколько, через пару-тройку месяцев, будет желающих все свои долги списать на эпидемию коронавируса! А плюс еще старые долги, переговоры по которым приостановились на время карантина!

Необходимо, прежде всего, сделать сегментацию своего портфеля дебиторской задолженности и разделить на ту часть, которая не является рисковой, на часть, по которой можно будет сделать реструктуризацию, и часть, которая может находиться под большим вопросом. Особенно внимательно стоит отнестись к крупным сделкам, по которым имеется дебиторская задолженность. Поверьте, ваши контрагенты тоже не сидят на месте. А знаете, что они могут делать? Перегруппировываться, выводить активы, планомерно готовиться к банкротству, переписывать корпоративные права на «зицпредседателя Фунта», менять директоров и еще много чего. Ну, тут мы, конечно, говорим о не очень добросовестных контрагентах. Но вы думаете, их мало?

В случае нестабильной ситуации, проведите, пока не поздно, переговоры о дополнительных мерах обеспечения суммы долга

Поэтому важно не упустить момент. Под ежедневным профессиональным мониторингом внутренней или внешней юридической службы и службы безопасности должен находиться каждый такой ваш контрагент. Отслеживать нужно все. Изменения корпоративной структуры и руководящие органы компаний, нужно анализировать финансовую отчетность контрагентов, судебные реестры, реестры банкротств, осуществлять корпоративную разведку и т. д. В случае нестабильной ситуации, проведите, пока не поздно, переговоры о дополнительных мерах обеспечения суммы долга (личное поручительство, залоги и многие другие инструменты). А то ведь, знаете, как потом бывшие партнеры «с радаров» пропадают, на звонки не отвечают, перестают работать на компанию…

Во-вторых, берегите своих людей. Конечно, мы уже все знаем, что именно люди – самый ценный актив в бизнесе. Но есть, как всегда, одно «но»: некоторые бизнесы сейчас реально не смогут сохранить своих людей. Им просто не хватит на это запасов прочности. Они вынуждены будут отправлять сотрудников в отпуск за свой счет, уменьшать заработные платы, сокращать. И вот тут самый ценный бизнес-актив может превратиться в огромную головную боль. Не сразу. Скорее, после съедания всех запасов и окончания карантина.

Судебная система ожидает огромное количество трудовых споров. По двум простым причинам.

Первая - сегодня, по действующему закону, нельзя заставить человека пойти в отпуск за свой счет. Конечно, во избежание трудовых споров многие манипулируют и уговаривают работников подписать соответствующие заявления. Но тут играет роль внимательность и осведомленность работника.

Вторая - никакой особой процедуры сокращения в связи с карантином законодатель не предусмотрел. А это значит, что даже при сокращении штата обязательно предупреждение за два месяца и выходное пособие. Я думаю, что мало кто сегодня будет это соблюдать. Ну, и не забудьте (так уж исторически сложилось в нашей судебной системе), что в абсолютном большинстве случаев в трудовых спорах суд становится на сторону работника. Поэтому перед работодателем возникает перспектива оплатить работнику по полной вынужденный прогул за все время судебных заседаний.

В-третьих, помните про кредитные каникулы. Словосочетание «кредитные каникулы» появилось в нашем лексиконе на третьей неделе карантина. И его тут же подхватили разного рода, уровня и качества эксперты, представители малого и среднего бизнеса. В общем, все, кто не читает первоисточник в виде принятого закона. Но хочу вас расстроить: никаких кредитных каникул в законе не предусмотрено. В нем есть всего лишь запрет на повышение кредитной ставки и начисление штрафных санкций.

Самостоятельно инициируйте переговоры, докажите банку, что вы материально пострадали в результате последних событий

Что это значит? Это значит, что, если каждый месяц по своему кредитному договору вы должны были платить по 100 гривен, но уже в апреле и в мае вы не смогли сделать очередной платеж, банк не начислит вам штрафные санкции и не поднимет процентную ставку в качестве наказания. Но! В июне, в случае окончания карантина, вам придется заплатить не 100, а 300 гривен - с учетом накопившейся задолженности. Есть один выход - в виде реструктуризации долга по кредиту, т. е. любого вида отсрочки, рассрочки, прощение части долга, понижение процентов ставки. Но помните, что банк не обязан это делать. Тут спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Самостоятельно инициируйте переговоры, докажите банку, что вы материально пострадали в результате последних событий, придите к компромиссу и подпишите дополнительное соглашение к кредитному договору, с новыми условиями реструктуризации долга.

…Есть еще много последствий пандемии и ограничительных мер, с нею связанных, о которых стоит говорить. Где, например, государство возьмет деньги на латание дырявого бюджета после карантина при сумасшедшем падении ВВП? Конечно, у крупного бизнеса и любого другого, который выжил во время карантина. Поэтому налоговые проверки, суды и уголовные дела – это просто вопрос времени. А если будет подписан законопроект №1210 о так называемой деоффшоризации, то у проверяющих органов появится огромное поле для деятельности.

А потому, чтобы минимизировать риски, уделите время внимательному аудиту вашей компании, ваших решений, ваших партнеров, ваших контрагентов прямо сейчас. Несмотря на карантин.

Елена Сукманова, партнер SayenkoKharenko