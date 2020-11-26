По словам Сенниченко, приватизация была заблокирована принятием Верховной Радой законопроекта, который запрещает проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко призвал народных депутатов принять законодательные изменения, которые позволили бы разблокировать большую приватизацию.

Читайте такжеМалая приватизация может принести до 2,3 миллиарда гривень - Фонд госимуществаКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе онлайн-конференции "Как стимулировать частные инвестиции в экономике и повысить эффективность управления государственными ресурсами".

"И мы, и бизнес будем требовать от депутатов разморозить большую приватизацию. Кроме успехов малой приватизации, у нас есть конкретные заявки от больших инвесторов, которые хотят вкладывать в Украину. Это просто преступление - принять запрет на то, чтобы к нам шли инвестиции и создавались рабочие места", - сказал он.

По словам Сенниченко, приватизация была заблокирована принятием Верховной Радой законопроекта, который запрещает проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Что этому предшествовало

2 сентября Верховная Рада установила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период карантина.

11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о некорректности разговоров о продаже объектов большой приватизации в нынешних условиях, потому что государство не получит много средств от таких действий.

Кабинет министров ожидает, что в ближайшие годы поступления в государственный бюджет от продажи объектов большой приватизации составят около 1 миллиарда долларов.

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Автор: Павел Степанец