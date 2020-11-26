Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко призвал народных депутатов принять законодательные изменения, которые позволили бы разблокировать большую приватизацию.
Читайте такжеМалая приватизация может принести до 2,3 миллиарда гривень - Фонд госимуществаКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе онлайн-конференции "Как стимулировать частные инвестиции в экономике и повысить эффективность управления государственными ресурсами".
"И мы, и бизнес будем требовать от депутатов разморозить большую приватизацию. Кроме успехов малой приватизации, у нас есть конкретные заявки от больших инвесторов, которые хотят вкладывать в Украину. Это просто преступление - принять запрет на то, чтобы к нам шли инвестиции и создавались рабочие места", - сказал он.
По словам Сенниченко, приватизация была заблокирована принятием Верховной Радой законопроекта, который запрещает проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.
Что этому предшествовало
- 2 сентября Верховная Рада установила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период карантина.
- 11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о некорректности разговоров о продаже объектов большой приватизации в нынешних условиях, потому что государство не получит много средств от таких действий.
- Кабинет министров ожидает, что в ближайшие годы поступления в государственный бюджет от продажи объектов большой приватизации составят около 1 миллиарда долларов.
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