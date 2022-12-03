Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 39,90 грн за доллар.
Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне снизился на 10 копеек - до 41,30 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.
Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 39,37 грн.
Курс во время войны:
До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни. Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования валютного рынка.
С 21 мая 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
21 июля Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.
В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни на уровне более 42 грн/долл.
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