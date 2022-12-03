Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек - до 40,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни снизился на 10 копеек - до 41,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл., евро - 40,90 грн за евро.

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Курс во время войны:

С 21 мая 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни. Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования валютного рынка.

21 июля Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни на уровне более 42 грн/долл.

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