Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,16 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 23 октября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,80 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 40,55 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн, евро - по курсу 39,55 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 40,16 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 23 октября, показал, что гривня немного укрепилась к доллару. Курс гривни укрепился на 3 копейки – до 38,15 грн за доллар в среднем по банкам. Относительно евро средний курс гривни сегодня не изменился и составляет 40,60 грн за евро.

Эксперт рассказал, что будет с валютой в Украине. По словам аналитика Алексея Козырева, глобальной угрозы для курса гривни относительно доллара и евро в ближайшее время ожидать не стоит. При этом эксперт предупредил об определенных попытках крупных сетей обменников при малейшей возможности "качнуть" курс на страхах граждан.

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