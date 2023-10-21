Эксперт отметил, есть ли сейчас глобальная угроза для курса.

Курс доллара в Украине на выходных, 21 и 22 октября, в большинстве обменников финкомпаний будет находиться в пределах коридора: прием от 37,50 до 37,85 грн/долл. и продажа от 38,05 до 38,20 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, курс евро в эти дни в обменниках будет в пределах: прием от 39,50 до 40,25 грн/евро и продажа от 40,30 до 40,60 грн/евро.

"Обменники в эти субботу и воскресенье продолжат работать в формате "с оборота" с достаточно средним уровнем спреда как по доллару, так и по евро. По доллару - в пределах от 20 до 30 копеек, а по евро - в пределах от 20−25 копеек до 1 гривни. Причем наиболее "жадные" обменники в районах с низкой конкуренцией продолжат выставлять спреды по доллару в пределах и до 70 копеек, а по евро - в пределах и до 1 гривни", - отметил эксперт.

По его мнению, в этих условиях глобальной угрозы для курса гривни относительно доллара и евро в ближайшее время ожидать не стоит.

При этом Козырев предупредил об определенных попытках крупных сетей обменников при малейшей возможности "качнуть" курс на страхах граждан.

Официальный курс доллара на 23 октября

Как писал УНИАН, официальный курс доллара на 23 октября НБУ установил на уровне 36,54 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 38,70 грн/евро, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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