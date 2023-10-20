Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,16 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 20 октября, укрепился на 5 копеек – до 37,80 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 40,65 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн, евро - по курсу 39,65 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 40,16 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 20 октября, показал, что гривня укрепляется к доллару и евро на 2 копейки – до 38,18 грн за доллар в среднем по банкам. Относительно евро средний курс гривни сегодня укрепился на 10 копеек и составляет 40,60 грн за евро.

Национальный банк Украины на сегодня, 20 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,61 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 38,65 грн/евро, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению со вчерашним показателем.

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