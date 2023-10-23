Продать доллар можно в среднем по курсу 37,50 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 23 октября, укрепился на 3 копейки – до 38,15 грн за доллар в среднем по банкам.

Относительно евро средний курс гривни сегодня не изменился и составляет 40,60 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,50 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,00 грн за евро.

Курс валют в Украине

20 октября в "ПриватБанке" подешевел доллар. Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" укрепился на 5 копеек – до 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 40,65 грн за евро.

Видео дня

Национальный банк Украины на понедельник, 23 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,54 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 38,70 грн/евро, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что за прошедшую неделю за неделю официальный курс доллара вырос почти на 25 копеек. По его словам, ситуация на межбанке оставалась полностью под контролем НБУ: он почти ежедневно продавал недостающий доллар на торгах, и таким образом не только направлял своими ценниками тренд по курсу в нужную ему сторону, но и формировал официальный курс.

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