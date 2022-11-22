Расходы украинских банков увеличились на 73%.

Платежеспособные банки за январь – октябрь 2022 года получили 11 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 58,4 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период 2021 году.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, доходы банков выросли на 32% по сравнению с результатом января – октября 2021 года и составили 286,9 млрд грн.

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При этом расходы увеличились на 73% - до 275,9 млрд грн, в том числе отчисления в резервы выросли в 14,1 раза - до 107,0 млрд грн.

Помощь Украине во время войны:

19 июля 2022 года ЕС подписал меморандум о транше для Украины на 1 миллиард евро. В августе Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.

6 августа 2022 года стало известно о том, что в ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро, которые пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров.

Правительство Украины 28 сентября получило 500 млн евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного 5 сентября контракта по развитию государства и усилению устойчивости-III.

4 октября 2022 года стало известно о том, что Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет Украине 25 млн евро на ремонт муниципальных зданий для размещения в них внутренне перемещенных лиц (ВПО).

18 октября стало известно, что в Украину поступили 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. По словам главы правительства, эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро.

24 октября стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать. Средства будут потрачены на поддержание энергетической и продовольственной безопасности.

25 октября 2022 года Всемирный банк предоставил Украине дополнительные 500 миллионов долларов.

17 ноября 2022 года Всемирный банк заявил о том, что готов предоставить Украине $2 миллиарда.

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