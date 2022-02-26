В Кабмине решили, что делать, если люди не могут получить средства по месту жительства или на указанный счет.

Кабинет министров на внеочередном заседании принял постановление об особенностях выплат и доставки пенсий, денежных пособий на период военного положения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В случае, если люди не могут получить средства по месту жительства или нет возможности направить средства на указанный счет, то выплата пенсий и пособий будет осуществляться денежным переводом", - сказал он.

По его словам, Министерство социальной политики вместе с Пенсионным фондом и другими органами власти свяжутся с получателями через личный e-Кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического места проживания в данных условиях.

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