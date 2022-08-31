Такое решение приняли из-за значительного публичного давления и сопротивления бизнеса.

Правительство и Офис президента отказались от идеи введения 10% сбора на валютообменные операции для оплаты всех импортных товаров и услуг.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

"Несмотря на то, что текст законопроекта прошел уже согласование министерства, на регистрацию в парламенте он не пойдет. Причина отказа: значительное публичное давление и сопротивление бизнеса", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, в начале августа министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство готовит дополнительный импортный сбор, но правительство еще не определилось с концепцией.

Причиной возврата налогообложения импорта стало то, что беспошлинный ввоз импортных товаров начал становиться проблемой для украинских производителей. Такое объяснение дал Даниил Гетманцев.

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