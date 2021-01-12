Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении зарплат работникам лабораторий, которые проводят диагностику коронавируса.
Читайте такжеМинэкономики прогнозирует падение ВВП УкраиныОб этом сообщается на сайте президента.
Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования, но действовать начнет только через месяц.
"Сегодня в клинических лабораториях работают специалисты с высшим профессиональным немедицинским образованием: биологи, биохимики, бактериологи и другие, которые проводят диагностику COVID-19, при этом не получают доплату к заработной плате, установленную для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые предоставляют медицинскую помощь больным коронавирусом. Подписанный Президентом закон распространяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов", - говорится в сообщении.
Кабмин со дня вступления в силу этого закона должен установить доплаты к заработной плате указанной категории лиц на период действия мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.
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