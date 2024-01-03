Украина достигла экономического роста в 2023 году, но по сравнению с довоенным периодом темпы значительно отстают.

Украинская экономика на удивление хорошо показала себя в 2023 году. Высокие экономические показатели отражены в последних оценках ЕС и МВФ, пишет американский аналитический центр Atlantic Council.

Отмечается, что российское вторжение привело к падению ВВП Украины на 29% в 2022 году, но в 2023 году экономика выросла на 19,5% в годовом исчислении во втором квартале и на 9,5% – в третьем квартале.

"Вместо ожидаемой стабилизации Украина, скорее всего, достигла годового экономического роста на уровне почти 6% в 2023 году. Конечно, это все еще означает падение примерно на 25% от довоенного уровня в 2021 году. Однако, учитывая масштабы разрушений, вызванных российским вторжением, и тот факт, что Россия все еще оккупирует около 17% территории Украины, эти цифры все равно впечатляют", – подчеркивают аналитики.

Они указывают, что осенью 2022 года Украина была вынуждена печатать деньги, и в декабре 2022 года инфляция выросла до 27%. Однако с помощью международной помощи дефицит бюджета в размере около 40 млрд долларов был более чем профинансирован. Как следствие, инфляция упала до 5% к октябрю 2023 года.

В аналитическом центре добавили, что на 2024 год Украина запланировала внешнее финансирование в размере 41 млрд долларов, но цифру пересмотрели до 37 млрд долларов. Она может быть реалистичной. В январе-сентябре 2023-го налоговые сборы выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Несмотря на условия военного времени, Украина пока не понесла никакой задолженности по выплате заработной платы или пенсий. А Нацбанк продемонстрировал особые успехи с начала российского вторжения. Недавно учетную ставку снизили с 16% до 15%, тогда как ЦБ России сделал обратное.

"Украина сохраняет относительно открытый валютный рынок с плавающим обменным курсом, который оставался относительно стабильным в течение 2023 года. Международные валютные резервы Украины сейчас выше, чем когда-либо, и составляют около 40 млрд долларов США. Банковская система страны функционирует на удивление нормально... Украинские банки переполнены деньгами и предлагают много дешевых кредитов", – подчеркивают в Atlantic Council.

Эксперты отмечают, что вдали от линии фронта все выглядит стабильно. Магазины и рестораны по всей стране открыты и заполнены товарами. Все функционирует, включая мобильную связь, интернет, электричество и общественный транспорт. Цифровые банковские услуги развиты и доступны повсюду.

Ситуация в украинской экономике

По словам министра экономики Юлии Свириденко, что больше будем делать дома, то более устойчивой будет экономика, ведь с каждой гривни, потраченной на украинский товар, до 40% возвращается в бюджет. Кроме того, увеличение внутреннего производства влияет на уровень сборов налогов.

Ранее УНИАН писал, что украинская экономика в ноябре продолжала расти даже несмотря на то, что польские перевозчики блокировали наземные пункты пропуска автомобильных грузов.

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