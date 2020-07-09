В Украине появится «портфельное кредитование» - Зеленский

Зеленский считает, что в вопросе кредитования существует «зарегулированность процессов».

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за упрощение процедур для получения предпринимателями кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в Волынской области во время встречи с местными предпринимателями.

«Нужно предоставить возможности, чтобы люди могли открывать малый, средний бизнес. Что такое возможность? Есть вещи, связанные с банковской культурой и банковскими программами. Нам сложно, мы меньше года с этим боремся - говорили очень серьезно с Национальным банком - снижали учетную ставку, чтобы затем у людей появлялась возможность взять кредиты», - заявил он.

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По его словам, вскоре в парламенте будет зарегистрирован законопроект о так называемом «портфельном» кредитовании.

«Кроме программы «5-7-9%», которую мы наполняем, есть «портфельное» кредитование, которое в Верховной Раде появится в виде законопроекта. Наша главная задача - сделать нормальные условия для кредитования», - добавил президент.

Зеленский считает, что в вопросе кредитования существует «зарегулированность процессов», а Национальный банк осуществляет очень жесткую монетарную политику.

«Надо дать возможность более упрощенной процедуре получения этих кредитов с нормальными условиями - до 10%. Я думаю, что в принципе 5-7% - это нормальные условия, когда человек не будет выезжать, а будет иметь возможность, если он хочет работать», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 миллиарда гривень финансирования.

Фонд реализует программу государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 миллиона гривень под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "5-7-9", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов. По состоянию на 15 июня украинские банки предоставили 639 кредитов на 404,76 миллиона гривень в рамках этой программы.

17 июня 2020 года Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9".

За период с 12 по 19 июня динамика государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" составила + 69%, или + 593 заявок с пакетом документов на 1,6 млрд грн.

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