Кабмин упростил получение доступных кредитов для бизнеса

Постановление учитывает предложения банков и представителей бизнеса.

Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9".

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Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, постановление учитывает предложения банков и представителей бизнеса.

"Изменения касаются смягчения требований к обязательности прибыльности действующего бизнеса, снятия ограничений относительно направлений использования средств, недопущения обеспечения обязательств субъекта предпринимательства по кредиту залогом имущественных прав, снятия ограничений по максимальной сумме кредита, приведения формулы расчета базовой процентной ставки в соответствие с уровнем операционных расходов банков", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 миллиарда гривень финансирования.

Фонд реализует программу государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 миллиона гривень под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "5-7-9", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

По состоянию на 15 июня украинские банки предоставили 639 кредитов на 404,76 миллиона гривень в рамках этой программы.

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