Компания владеет магазинами в 34 городах Российской Федерации.

Французская сеть косметических магазинов Sephora продает 100% акций своей компании в Российской Федерации. Дальше сеть будет работать под брендом Ile de Beauté

Об этом сообщила пресс-служба холдинга LVMH.

Отмечается, что перед завершением сделки стороны должны получить разрешение соответствующих органов, в том числе антимонопольных.

Стоит отметить, что в магазинах Sephora представлены товары более 250 разных брендов. Торговые точки были открыты в 34 городах Российской Федерации.

Компания принадлежит холдингу LVMH, представители которого сообщили об остановке своей деятельности в Российской Федерации

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов.

7 марта стало известно, что в связи с открытым военным вторжением российских войск на территорию Украины, сеть магазинов косметики Sephora уходит с российского рынка.

Компания объявила о закрытии всех магазинов в Российской Федерации в течение 24 часов и прекращает онлайн-продажи.

Также о закрытии своих магазинов в России объявили Asos, Hermes, Nike, IKEA и другие компании.

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