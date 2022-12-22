Эти средства обеспечат продовольственную и денежную помощь для более 1,5 миллионов украинцев.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет более 375 млн долларов для Украины.

Об этом Байден сказал на совместной прессконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 21 декабря 2022 года, которая транслировалась Белым домом в Youtube. Деньги пойдут на гуманитарную помощь.

"Сегодня USAID обязуется выделить более чем 375 миллионов долларов на срочно необходимую гуманитарную помощь для Украины", – подчеркнул Байден.

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Он добавил, что эта помощь обеспечит продовольственную и денежную помощь для более 1,5 миллионов украинцев, а также создаст доступ к медицинскому обслуживанию, безопасной питьевой воды и поможет оставаться в тепле более 2,5 миллионов украинцев в зимний период.

Президент США отметил, что Соединенные Штаты и союзники и партнеры со всего мира доставили в Украину "с исторической скоростью" разнообразную помощь по широкому кругу вопросов, которая была критической для укрепления успеха Украины.

Финансовая помощь Украине

Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на общую сумму $610 миллионов. Средства выделят для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении нашего государства.

Ранее Украина получила грант в $2 млрд из целевого фонда Всемирного банка. Средства предоставлены США в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

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