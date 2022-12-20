После начала полномасштабного вторжения России Украина получила от США уже $12 млрд в качестве грантов.

Украина получила грант в $2 млрд из целевого фонда Всемирного банка. Средства предоставлены США в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, это уже второй транш по гранту в общем размере $4,5 млрд.

Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской инфраструктуры, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

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После начала полномасштабного вторжения России Украина получила от США уже $12 млрд в качестве грантов. Таким образом, США являются самым крупным донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году.

Международная помощь Украине:

16 декабря совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка, поддержал программу финансирования украинского бизнеса на 2 млрд долл.

16 декабря Всемирный банк объявил о создании многостороннего трастового фонда для поддержки правительства Украины

15 декабря 2022 года лидеры государств-членов Европейского союза согласовали выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

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