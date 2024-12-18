Известно, что 1 миллиард долларов, который войдет в транш – это грант фонда Всемирного банка FORTIS Ukraine FIF.

В среду, 18 декабря 2024 года, исполнительный совет Всемирного банка одобрил предоставление Украине 2,05 миллиарда долларов. Впервые часть этой суммы покроет кредит США за счет замороженных активов России.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка. Новый транш финансовой помощи будет включать 1,05 миллиарда долларов кредита. Эти средства Украина получит через Трастовый фонд для Украины за счет ресурсов Международного банка реконструкции и развития.

Еще 1 миллиард долларов, который войдет в транш – это грант фонда Всемирного банка "Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине" (FORTIS Ukraine FIF). Именно в этот фонд США ранее перечислили 20 млрд долларов, обеспеченных за счет доходов от замороженных активов Российской Федерации.

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"Несмотря на значительные вызовы, правительство Украины стабилизировало экономику и продолжает сосредотачиваться на своих целях развития, в частности, на стремлении присоединиться к Европейскому Союзу. Были достигнуты значительные успехи, и Украина продолжает двигаться вперед в своих усилиях по внедрению реформ для создания динамичной рыночной экономики. Группа Всемирного банка и наши международные партнеры будут продолжать поддерживать украинский народ в реализации его стремлений к ЕС", – заявил директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Боб Заум.

Финансовая помощь Украине

18 декабря в государственный бюджет Украины поступилтранш от Европейского Союза. Речь идет 4,1 миллиарда евро, предоставленных в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Из этой суммы 1,5 миллиарда евро составляет грант. Средства будут направлены на приоритетные потребности госбюджета в социальной и гуманитарной сфере.

Ранее стало известно, что Украина получит от США кредит в 20 миллиардов долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Тогда отмечалось, что эти средства не будут перечислены напрямую – их перечислят в Фонд содействия инвестициям в укрепление финансового посредничества в Украине (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) Всемирного банка, через который они будут доступны для Украины.

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