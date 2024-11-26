Дети-сироты и лишенные родительской опеки ко Дню святого Николая получат единовременную выплату в тысячу гривен.

Правительство приняло решение о единовременной выплате 6500 гривен для малообеспеченных семей с детьми и семей-ВПЛ, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 грн. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой", - сказал он.

Другая выплата будет касаться детей-сирот. По словам Шмыгаля, ко Дню святого Николая дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей, единовременно получат дополнительно тысячу гривен на каждого ребенка.

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Кроме этого, правительство приняло Стратегию обеспечения права каждого ребенка на рост в семейном окружении и план мероприятий по ее реализации. Шмыгаль подчеркнул, что основные цели стратегии - это комплексная поддержка биологических семей, чтобы дети не попадали в учреждения ухода.

"Это инклюзивное образование, качественная медицина, эффективные социальные службы, поддержка со стороны общин и многое другое. Это трансформация учреждений институционального ухода. Они должны работать для того, чтобы каждый ребенок как можно быстрее нашел свою семью", - отметил премьер.

По его словам, стратегия рассчитана до 2028 года, а ее реализация начинается уже сейчас.

Зимние выплаты украинцам - главные новости

В декабре каждый украинец сможет получить тысячу гривен "Зимней поддержки " от государства на покупку лекарств, оплату коммуналки, украинских услуг, донаты на ВСУ и тому подобное.

Заявку на получение помощи в размере 1000 гривен можно будет подать в течение декабря 2024 - февраля 2025 года. Один из родителей, а также один из опекунов, попечителей, законных представителей малолетних, несовершеннолетних лиц имеют право на получение единовременной денежной помощи за каждого из детей.

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