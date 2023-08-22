Президент ЕК подчеркнула, что поддержка Украины будет продолжаться и в дальнейшем.

Европейский Союз предоставил Украине еще 1,5 миллиарда евро в пределах макрофинансовой помощи на восстановление инфраструктуры.

Об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и отметила, что "будет еще больше, в этом году и в дальнейшем", потому что ЕС стоит бок о бок с Украиной.

"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению и обеспечению стабильной работы государства. Сегодня мы выплатили Украине новый транш в размере 1,5 миллиарда евро", - сказано в микроблоге.

Видео дня

В видеографике, распространенной Ляйен, отмечается, что с марта 2022 года ЕС выплатил Украине уже 19,2 млрд евро помощи. Сейчас осуществленный транш является седьмым в текущем году.

Помощь Украине

11 декабря 2022 г. Европейский Союз принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в 2023 г. в объеме 18 млрд евро.

21 марта стало известно, что первый транш в размере 1,5 млрд евро, которые выделила ЕК в рамках макрофинансовой помощи Украине, уже находится на счетах Национального банка Украины.

20 июня Европейская комиссия предложила создать специальный инструмент финансирования в объеме около 50 млрд евро, который обеспечит последовательную поддержку Украины на период 2024-2027 годов. Таким образом Еврокомиссия предлагает Евросоюзу покрыть 45% потребностей Украины в финансировании для восстановления страны на ближайшие 4 года.

25 июля 2023 года Европейский Союз предоставил Украине очередные 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи на восстановление инфраструктуры. Ляен тогда отмечала, что эти средства направлены в Украину после осуществленных Россией атак, в частности по объектам "зерновой инициативы". Она добавила, что дальше будет больше.

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