Новая индексация пенсий в Украине произойдет уже 1 марта, она коснется 9 миллионов украинцев.

Кабинет министров Украины утвердил 1 марта датой проведения индексации пенсий в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление Кабмин принял на заседании.

Как пояснила министр социальной политики Марина Лазебная, закон Украины о пенсионном страховании не определяет дату проведения индексации пенсий в стране, вопрос ее определения находится в компетенции правительства.

"Мы предлагаем с 2021 года определять 1 марта датой индексации пенсий. Мы предусматриваем, что пенсии будут проиндексированы для более чем 9 миллионам пенсионеров, но ориентировочно повышение получат около 8 миллионов пенсионеров", - сказала она.

Что этому предшествовало

Минимальная пенсия в Украине с 1 сентября 2020 года выросла на 110,8 гривни – до 2 тысяч гривень вследствие повышения минимальной зарплаты до 5 тысяч гривень.

29 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тысяч гривень, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

Бюджет Пенсионного фонда на 2020 год составляет 448,61 миллиарда гривень, из них 146,83 миллиарда гривень – дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета.

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Автор: Анна Нагорная