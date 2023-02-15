Предприятия российской авиаотрасли "находятся в стрессе" из-за военных заказов.

Российская промышленность, вероятно, не сможет выпускать гражданские самолеты до конца войны против Украины. Предприятия загружены военными заказами и находятся "в стрессе". Об этом заявил гендиректор компании "Авиасистемы" Дмитрий Хоружик на авиапромышленном форуме, пишет РБК.

"Если кто-то задаст вопрос, будет ли серия [самолетов] Ту-214 в Казани, я скажу так: это зависит от сроков окончания специальной военной операции. Потому что сейчас поставщикам [комплектующих] совсем не до самолета Ту-214", — заявил он.

В качестве примера Хоружик привел арзамасское предприятие "Темп-Авиа" и мичуринский завод "Прогресс", которые должны поставить датчики линейных ускорений для Ту-214, но обещают это сделать не ранее, чем в конце 2025 года.

Видео дня

"Все вы понимаете, на какие изделия эти датчики уходят [сейчас], и они будут туда уходить. Поэтому промышленность сейчас находится в стрессе по гособоронзаказу", — добавил Хоружик.

Ситуация в российской экономике

Из-за вторжения в Украину российская экономика столкнулась с беспрецедентными по масштабам международными санкциями, исходом иностранных компаний с рынка, бегством специалистов за границу. Это привело к проблемам в самых разных отраслях экономики.

Так, недавно в России обанкротился крупнейший сотовый ритейлер страны компания "Связной". Компания не смогла погасить кредиты, взятые ранее.

По оценкам экспертов, "восстановительный рост" российской экономики откладывается как минимум на конец текущего года. Экономика агрессора "продолжает адаптироваться" к шокам и одновременно подстраивается под замедление мировой экономики и турбулентность на мировых рынках.

Вас также могут заинтересовать новости: