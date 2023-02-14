Горе-туристы, желающие вернуться в Россию, не могут взлететь уже почти сутки.

Пассажиры российской авиакомпании "Победа" (дочка "Аэрофлота") уже сутки ждут вылета из Дубая, ведь оба борта, которыми их должны были доставить в Москву, оказались неисправными.

Как пишет Telegram-канал Baza, люди зашли в самолет 13 февраля 2023 года около 18:00 по местному времени (16:00 по киевскому времени). Пассажирам показали стандартную инструкцию по безопасности, но прошло 40 минут, а самолет так и не взлетел. Вскоре экипаж сообщил о неисправности на борту, пассажиров вернули в аэропорт. Сначала людям обещали рейс в 21:00, затем в 23:00, но к полуночи стало ясно, что вылететь "так скоро" в Москву не получится.

По словам пассажиров, еду и воду авиакомпания предоставила лишь через пять часов. Еще через некоторое время пассажирам предложили поселиться в отеле – ведь вылет снова перенесли уже на утро.

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Как пишет издание, в итоге новый самолет прилетел к 10:00. Пассажиров начали регистрировать, они прошли на посадку, а затем опять что-то пошло не так. Сначала борт около часа катался по аэропорту, а потом остановился. Людей долго не выпускали из салона с выключенным кондиционером – одной из пассажирок стало плохо из-за духоты.

Отмечается, что через сутки после запланированного вылета пассажиров снова вернули в аэропорт.

При этом СМИ выссказали предположение, что "Победа" так и не сможет улететь из Дубая – пассажирам начали возвращать деньги за билет.

Последствия войны в Украине для российских авиакомпаний

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, многие страны мира ввели жесткие санкции против российской гражданской авиации.

В частности, многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, а авиаперевозчики – прекратили летать в Россию. Кроме того, было остановлено действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний.

Одновременно крупнейшие международные компании прекратили страхование и обслуживание самолетов российских авиакомпаний, в результате чего последние остались без импортных деталей. Как результат, по итогам 2022 года сразу девять российских авиакомпаний прекратили полеты из-за санкций.

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