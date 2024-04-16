Размер теневого сегмента азартного рынка, который работает без государственных лицензий, достигает 40-50%, говорится в материале "Интерфакс-Украина".

"Сейчас от 40% до 50% рынка азартного бизнеса продолжает находиться в тени (а это в среднем 12 млрд грн в месяц). Основной инструмент финансовой инфраструктуры нелегальных онлайн-казино (около 70%) - это именно "дроп"-карты", - отмечают в колонке за авторством, экономиста Ukraine Economic Outlook Григория Кукурузы и директора Департамента казначейства ООО "ФК МАНИ РЕПАБЛИК" Богдана Довженко.

Механизм дроп-карт работает следующим образом. Находятся люди, которые за определенное вознаграждение готовы "сдать в аренду" открытую в банке карточку. За это такое подставное лицо, на чье имя открыта карта, получает где-то 10-14 тысяч гривен в месяц.

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Через такую дроп-карту принимают за месяц сотни и даже тысячи платежей на суммы итогово в сотни тысяч гривен.

"Например, создают целые сети таких дроп-карт, на которые, например, могут принимать ставки или пополнение депозитов в нелегальных онлайн-казино. Далее эти средства уже или получают наличными, или переводят на другие счета", - говорится в статье.

Убытки бюджета от таких схем оцениваются в 100 млрд грн в год.

"Оценка в 8 млрд грн в месяц касается только сферы нелегального игорного бизнеса. И это примерно 100 млрд в год, собственно, нелегальных операций. Отсюда и минимум 10 млрд в год потенциальных потерь в бюджетных поступлениях", - отмечают эксперты.