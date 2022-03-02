В частности, платежи на счет помощи Вооруженным силам Украины, открытый в НБУ, осуществляются в банке без комиссий.

"Ощадбанк" объявил о важных решениях: платежах без комиссии на помощь армии, отмене комиссий за пользование платежными картами и блокировке счетов резидентов стран-агрессоров.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Так, платежи на счет помощи Вооруженным силам Украины, открытый в НБУ, осуществляются в банке без комиссий. Владельцы депозитов могут досрочно расторгнуть депозитные договоры в случае перечисления этих средств на помощь армии. В мобильных приложениях открыт сервис для благотворительных взносов на нужды украинской армии.

Также отменяются неустойки/штрафы за несвоевременное освобождение индивидуальных депозитных счетов после окончания срока договора. Срок действия этих нововведений - до 31 мая 2022 года.

До 1 августа 2022 года продлено действие карточек, срок действия которых завершается в январе-июле 2022 года. Активирована возможность осуществления расчетов всеми картами, действие которых завершилось, до 30 июня 2022 года.

С 1 марта 2022 года отменено взыскание фиксированной комиссии по торговым терминалам. На период военного положения отменена комиссия за зачисление бюджетных средств (зарплат, пенсий, социальных выплат и тому подобное).

Кроме этого, в банке сообщили о блокировке карт эмитентов Российской Федерации и Республики Беларусь в сети банка. Также заблокированы счета резидентов этих стран.

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