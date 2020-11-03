Размер штрафа в АМКУ объяснили наличием отягчающих обстоятельств дела при принятии решения.

АМКУ оштрафовал государственный "Ощадбанк" на 1,05 млн грн за "совершение нарушения в виде непредоставления информации по требованию государственного уполномоченного Комитета в установленный им срок".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Размер штрафа в АМКУ объяснили наличием отягчающих обстоятельств дела при принятии решения.

"Так, "Ощадбанк" не предоставил информацию, которая требовалась Комитетом с целью сбора доказательств и доказательства или опровержения признаков нарушения в виде осуществления концентрации без разрешения органов Комитета", — говорится в сообщении регулятора.

Сообщается, что АМКУ проводил расследование соблюдения требований законодательства при приобретении "Ощадбанком" в собственность активов, которые имеют признаки единого имущественного комплекса, путем взыскания обращения на залоговое имущество.

В Антимонопольном комитете подчеркнули, что украинское законодательство не предусматривает освобождение банковских учреждений от необходимости получения разрешения на концентрацию, несмотря на защиту банком своих прав как кредитора. Исключения составляют ситуации, предусмотренные пунктом 5 части третьей статьи 22 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

Также в сообщении регулятора говорится, что отказ "Ощадбанка" в предоставлении информации по требованию Комитета «привел к невозможности установления действительных обстоятельств и завершения расследования».

"Это привело к невозможности выполнения Комитетом возложенных на него обязанностей", — заявили в АМКУ.

В антимонопольном комитете подчеркнули, что создание банком такой ситуации может свидетельствовать о намерении сокрытия информации, которая могла доказать наличие в действиях банка признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Хронология событий

"Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") был зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

В марте 2020 набсовет "Ощадбанка" объявил конкурс на пост главы правления финучреждения. В мае был объявлен новый конкурсный отбор на должность главы правления в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами.

С марта 2014 года пост главы правления "Ощадбанка" занимал Андрей Пышный.

Согласно действующему законодательству, срок полномочий главы правления "Ощадбанка" составляет 5 лет.

5 октября 2020 года Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" на своем заседании принял решения о прекращении со 2 ноября 2020 года полномочий действующего главы правления Андрея Пышного и о назначении с 3 ноября 2020 года на эту должность Сергея Наумова.

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Автор: УНИАН