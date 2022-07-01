Оплата услуги должна происходить исключительно на законные, украинские счета электро -, газоснабжающих и коммунальных предприятий.

Оплата коммунальных услуг через неподконтрольные Украине банки не будет зачислена.

Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Отмечается, что представители оккупационной власти или собирают с населения наличные деньги якобы для оплаты за предоставленные услуги, или направляют перечисление средств на счета местных банковских учреждений, не имеющих лицензий Национального банка Украины.

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предупреждает потребителей, что перечисление средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на счета подконтрольных оккупационной власти банковских учреждений или уплата наличными не засчитывается как оплата", - говорится в заявлении.

В комиссии подчеркнули, что уплата за указанные услуги должна происходить исключительно на счета электро -, газоснабжающих и коммунальных предприятий, открытые в установленный законодательством Украины способ.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты завладели базой данных должников украинских банков и начали их переводить в российские.

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