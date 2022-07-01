Оплата коммунальных услуг через неподконтрольные Украине банки не будет зачислена.
Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).
Отмечается, что представители оккупационной власти или собирают с населения наличные деньги якобы для оплаты за предоставленные услуги, или направляют перечисление средств на счета местных банковских учреждений, не имеющих лицензий Национального банка Украины.
"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предупреждает потребителей, что перечисление средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на счета подконтрольных оккупационной власти банковских учреждений или уплата наличными не засчитывается как оплата", - говорится в заявлении.
В комиссии подчеркнули, что уплата за указанные услуги должна происходить исключительно на счета электро -, газоснабжающих и коммунальных предприятий, открытые в установленный законодательством Украины способ.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты завладели базой данных должников украинских банков и начали их переводить в российские.