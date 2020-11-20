Согласно сообщению на сайте Фонда госимущества Украины, в управлении которого находится АО “Объединенная горно-химическая компания”, за 9 месяцев 2020 года предприятие продемонстрировало показатель чистой прибыли в 424,5 млн гривень.

Таким образом, ОГХК более чем в 4 раза увеличила показатель чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ожидается, что благодаря успешной деятельности ОГХК по итогам 2020 года сможет произвести выплаты в пользу государства в сумме 344,7 млн гривень, в том числе более 104,2 млн гривень в виде налога на прибыль.

Фонд госимущества сообщает, что за три квартала 2019 года ОГХК, в состав которой входят Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК), отчиталась о 100,7 млн гривень чистой прибыли. В свою очередь, в 2018 году аналогичный показатель, согласно результатам финансового аудита, составил 114,9 млн гривень.

Напомним, 18 ноября Кабинет министров Украины утвердил финансовый план АО "Объединенная горно-химическая компания" на 2020 год. Согласно плану, показатель чистой прибыли составит 575,7 млн гривень.

ОГХК является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире и входит в перечень объектов большой приватизации на 2021 год.

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Автор: УНИАН