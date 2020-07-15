Ноу-хау от ГНС: расчет дополнительных поступлений в госбюджет базируется на предположениях

Заступний ГНС отметил, что план – это скорее внутренний показатель профессионалов для профессионалов, которые могут оценить не только общую цифру, но и ее обоснованность.

Заместитель Председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Евгений Олейников во время брифинга относительно функционирования СМКОР (системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных – ред.) фактически признал, что расчеты дополнительных поступлений в госбюджет от налога на добавленную стоимость (НДС) базируются в основном на предположениях.

"Я принципиально сейчас не буду озвучивать слово "план" или "выполнение планов". Могу сказать, что, по мнению руководства ГНС, сам подход и оценка работы по планах не является достаточно объективным. Что вообще такое "план"? Это позиция полномочного лица о том, какой объем финансового ресурса должно поступить в тот или иной бюджет. Если мы говорим о государственном бюджете, то это позиция ВР. Но в любом случае можно спорить: обоснован ли тот или иной план или необоснован, слишком ли он высок, слишком ли он низок. Поэтому мы исходим из того, что должна быть система объективных показателей, которые основываются на экономическом анализе и позволяют оценивать работу независимо от того насколько они соответствуют формальным показателям. План – это скорее внутренний показатель профессионалов для профессионалов, которые могут оценить не только общую цифру, но и ее обоснованность", – сказал чиновник.

Напомним, ГНС, СБУ и Минцифры якобы удалось установить ошибку в алгоритме работы системы мониторинга рисков, которая используется в администрировании НДС. Мошенники могли воспользоваться этой ошибкой и имитировать свое соответствие критериям безусловной регистрации. ГНС отчиталась, что благодаря этому в государственный бюджет дополнительно поступило 9,5 миллиарда гривень за два месяца. Однако, со слов Олейникова стало очевидным, что "налоговая эффективность" о которой поспешили заявить в ГНС, увеличилась как раз не за счет "создателей схем", но и за счет 70-80% добропорядочного бизнеса.

"НДС – это налог, который взимается на потребление. То есть определенная доля этого налога в конечном продаже. Так вот доля налога объема реализации по аналогичным периодам прошлого года составляла 2,5%. Сейчас она составляет 3,1% – в мае и 3,4% – в июне. Если мы просто возьмем и посчитаем сколько бы были налоговые обязательства задекларированы и уплачены, если бы мы оставили налоговую эффективность на том же уровне и посмотрим на разницу, то мы поймем откуда взялась те дополнительные средства, о которых мы сейчас говорим. Но принципиально сразу хочу подчеркнуть, что это вовсе не означает, что это все непосредственно забрали у создателей схемы. Дело в том, что у нас, по глубокому убеждению ГНС, минимум 70-80% плательщиков являются вполне добропорядочными и готовы платить налог", – говорит заместитель Председателя ГНС.

Кроме того, некоторые народные депутаты и эксперты в области финансов считают, что "дополнительные поступления" смогли "нарисовать" фактически путем уменьшения плана поступлений в госбюджет на треть. Потому о какой успешной борьбе со схемами идет речь?

В частности, глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что государственные налоговая и таможенная службы показывают "негативные результаты" работы после смены руководителей. В частности, по работе налоговой Гетманцев отмечает два момента: существенное снижение плана и сокращение поступлений в сравнении с 2019 годом.

"План был сильно скорректирован, и индикативы снижены с 31 миллиарда до 21,3 миллиарда гривень. Вопрос к министру финансов – разве экономика страны упала на 30%? Нет. Почему такое снижение? В сравнении со старыми индикативами невыполнение плана составило 15%. В июне мы снова (как и в мае) видим уменьшение поступлений год к году (26,7 миллиарда при 28 миллиардах в 2019)", – пояснил он.

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