По мнению автора статьи, интеграция украинской и европейской экономик усилиями украинских чиновников будет сведена к нулю.

Налогообложение предприятий в Украине в случае принятия налогового закона может стать самым высоким в мире.

Об этом сказано в статье «Европейские ценности - это не только флаги ЕС», опубликованной на сайте The Brussels Times.

«Если налоговая реформа, представленная в Верховной Раде недавно, будет принята, совокупное налогообложение предприятий может стать самым высоким в мире. Это нелогично в стране, которая защищает свою территорию от России, борется и просит от Германии и США политическую, финансовую и экономическую поддержку, а также вооружение. Поскольку такое непродуманное налогообложение только опустошит казну, что сыграет на руку России. Понимают ли это в Украине те, кто обращается за помощью к Западу?» - говорится в статье.

Автор отмечает, что от таких действий украинская экономика, ослабленная боевыми действиями, напряженностью вдоль всех южных, восточных, а теперь и северных границ Украины, станет еще слабее. А интеграция украинской и европейской экономик усилиями украинских чиновников будет сведена к нулю.

«В этой связи очевидно, что Европейский Союз тщательно оценивает достижения и решения своих потенциальных членов в укреплении собственной экономики, снижении безработицы, повышении прозрачности и стабильности налогообложения, защите местных и иностранных инвесторов», - говорится в статье.

Отмечается, что в ЕС также оценивают, какие шаги предпринимаются в направлении борьбы с коррупцией. Однако пока Запад только наблюдает, как Украина движется в противоположном направлении, в то время как предпочел бы видеть реальные и законные шаги в направлении декриминализации украинского общества и его представителей во власти.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

Согласно мнению экспертов, инициативы властей Украины по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.

Как отметила итальянский представитель Комитета Европейского парламента по развитию и подкомитета по налоговым вопросам Джана Гансия, желание украинских властей увеличить налоговое давление на бизнес во время коронакризиса противоречит принципам социальной справедливости.

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Автор: Григорий Бондарь