Военный сбор не будут взимать с доходов по ОВГЗ

Соответствующие изменения внесли в Налоговый кодекс.

С 23 мая 2020 года, в связи с изменениями в законодательстве, с купонного дохода и инвестиционного дохода по ОВГЗ больше не взимается военный сбор в размере 1,5%.

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Соответствующие изменения содержит закон №466-IХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", принятый Радой еще в январе, пишет ЭП.

"Это большой шаг вперед для популяризации гособлигаций среди населения. Нужно максимально упрощать людям доступ на рынок и широко информировать об этом, чтобы покупка ОВГЗ стала таким же привычным и понятным делом, как открытие депозита. Ведь с точки зрения надежности выигрывают как раз облигации, и по прибыльности они привлекательны. Следующим и уже близким шагом по продвижению этого инструмента "в народ" станет возможность для физлиц открывать счет в ценных бумагах удаленно и покупать/продавать облигации, не выходя из дома", - заявила руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко.

Изменения в законодательстве не требуют от держателей ценных бумаг никаких дополнительных действий, взыскание военного сбора прекратится автоматически для всех купонных выплат и погашений с 23 мая 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Министерство финансов Украины, после нескольких недель перерыва, вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

В результате нерезиденты сократили объем покупки долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.

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