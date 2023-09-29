При этом, 14,5 тысяч "бюджетников" уже вернули средства.

Всего 60 тысяч украинцев неправомерно получили от государства по 6,5 тысяч гривень по программе "єПідтримка".

Как свидетельствуют данные "Опендатабот", ссылаясь на данные Министерства экономики, по состоянию на начало сентября 2023 года более 4,7 млн украинцев, потерявшие доходы во время войны, получили средства по программе "єПідтримка".

Речь идет о единовременной денежной помощи в размере 6,5 тысяч гривень. Всего гражданам было выплачено 30,9 млрд гривень. Из них 390 млн грн было выплачено неправомерно.

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"Всего 60 тысяч украинцев получили по 6,5 тыс. грн, не имея на это оснований. При этом, почти четверть таких получателей - 14,5 тысяч "бюджетников" - уже вернули средства в государственный бюджет", - говорится в сообщении.

В Минэкономики отметили, что все эти граждане являются работниками бюджетных учреждений - то есть, им не должна была выплачиваться данная помощь, ведь они получали зарплату из госбюджета в полном объеме. Возвращенные денежные средства должны быть направлены на нужды национальной безопасности и обороны.

Средства от "єПідтримка"

Государство начало выплачивать средства по программе "єПідтримка" еще в 2021 году - тогда размер помощи равнялся 1 тысяче гривень, а получали ее украинцы, которые вакцинировались от Covid-19.

С начала полномасштабного вторжения эта программа была распространена на жителей ряда регионов, которые из-за войны остались без работы. При этом, прием обращений на получение 6,5 тысяч гривень завершился еще 31 марта 2022 года, после чего государство лишь занималось выплатами по уже полученным заявкам.

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