Регистрация на участие в программе была завершена 31 марта.

Заявки на получение 6 тыс. 500 гривен в рамках программы "єПідтримка" подали почти 5 миллионов украинцев, и почти 3,5 миллиона уже получили средства.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вчера был последний день, когда можно было податься на программу "єПідтримка", в рамках которой выплачивалось по 6 500 гривен тем, кто потерял работу. Получили почти 5 миллионов заявок. Выплаты составили 22 млрд грн, их получили уже почти 3,5 миллиона человек. Эта успешная программа помогла многим нашим гражданам", - сказал он.

Также он добавил, что сегодня стартует программа помощи внутренним переселенцам.

"Мы начинаем принимать заявки от бизнеса, который берет на работу внутренне перемещенных лиц. По 6 500 гривен мы будем выплачивать за каждого работника для того, чтобы люди получали по 6 500 гривен и могли получить работу в тех бизнесах, которые готовы работать в условиях военного положения", - сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что продолжается регистрация внутренних переселенцев - сейчас в органах социальной защиты зарегистрировано 260 тысяч украинцев. На основе этой регистрации государство будет выплачивать ежемесячно по 2 000 гривен взрослому и по 3 000 гривен - ребенку или лицу с инвалидностью.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что подано уже почти 25,5 тыс. заявлений на компенсацию за разрушенную российскими оккупантами недвижимость украинцев.