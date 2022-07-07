Средства получили почти 5 млн граждан Украины.

Кабинет министров полностью выполнил программу "єПідтримка", в рамках которой пострадавшие от войны украинцы получали помощь в размере 6500 грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Программа "єПідтримка", которую мы запустили еще в марте, полностью реализована. Все, кто подавался на выплату в размере 6500 грн, ее получили. Это почти 5 млн граждан. Финальная сумма всех выплат составила 30,9 млрд грн. Сегодня правительство примет постановление, которое позволяет получать доход от военных облигаций благодаря этим карточкам "єПідтримка", - сказал он.

Война и "єПідтримка":

6 марта премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о возможности украинцев, которые из-за войны потеряли работу, получить помощь от государства в размере 6,5 тыс. грн через обновленную программу "єПідтримка".

Первоначально на финансирование программы было выделено 25 млрд грн.

Однако Верховная Рада 31 мая приняла изменения в государственный бюджет, увеличив расходы на 287 млрд грн за счет осуществления дополнительных внешних заимствований, в том числе увеличила расходы на предоставление помощи в рамках программы "єПідтримка" на 5,8 млрд грн до более 30 млрд грн.

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