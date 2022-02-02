В течение 7 месяцев своей работы Ляшко в среднем получал более 73 тысяч гривень ежемесячно при ставке 68,9 тысячи.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко имеет ежемесячную ставку в размере почти 69 тысяч гривень. Всего в течение 2021 года он заработал в Минздраве более 511 тысяч гривень.

Начиная с 20 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года Ляшко заработал 511 671 гривну 42 копейки. Такую информацию предоставили в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос 24 канала.

Однако в течение 7 месяцев своей работы Ляшко в среднем получал более 73 тысяч гривень ежемесячно при ставке 68,9 тысячи.

В Минздраве пояснили, что надбавки министр получал за работу с "тайными документами".

Читайте такжеЛяшко объяснил, как будет увеличиваться "минималка" у медработников"Заработная плата, которая была начислена Министру здравоохранения Украины Ляшко Виктору Кирилловичу с 20 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года составляет 511 671,42 гривни (должностной оклад, надбавка за работу с тайными документами, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн, сохранение средней заработной платы за дни служебной командировки). Должностной оклад Министра здравоохранения Украины составляет 68 920 гривень", – говорится в сообщении.

Напомним, Виктор Ляшко стал министром здравоохранения Украины 20 мая 2021 года. Верховная Рада поддержала его назначение – "за" проголосовали 262 народных депутата.

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