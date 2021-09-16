Министр убеждает, что это только "старт" по повышению зарплат медработникам.

33 миллиарда гривень в рамках программы медицинской гарантии из бюджета Украины на 2022 год направят на повышение зарплат медицинским работникам.

Об этом в эфире 24 канала сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр признался, что существующий уровень заработной платы у медиков не является рыночным, "он не достоин профессии".

"И сейчас эти 33 миллиарда гривень, которые добавляют в программу медицинской гарантии, будут направлены для того, чтобы обеспечить минимальный уровень зарплаты медработникам. 13,5 тысячи гривень – для медсестры, 20 тысяч гривень – для врача. И пропорционально будет увеличиваться от нагрузки, от класса, от отделения, в котором работают", – пояснил Ляшко.

Читайте такжеВ Украине начал дорожать долларКроме того, есть и другие линии бюджета, направленные на финансирование медицинской системы.

"В частности, 3,1 миллиарда гривень – на материально-техническое оснащение больницы, более 700 миллионов гривень на продолжение пилота по трансплантации, 2,6 миллиарда с потенциальным расширением – на закупку вакцин, 300 миллионов – на развитие биокластера с потенциальным расширением на 780 миллионов гривень. Еще 10 миллиардов – на централизованные закупки лекарств и лекарственных средств", – уточнил глава Минздрава.

Ляшко подчеркнул, что реформировать систему за год нельзя, и напомнил, что такие процессы происходят поэтапно.

"Но нельзя реформировать, не обеспечив достойную зарплату. Мы сейчас не подняли и остановили зарплату, мы сделали старт", – добавил министр.

В июне президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении "минималки" для медицинских работников. Ожидается, что документ станет "четким сигналом о восстановлении престижа и важной роли медиков в обществе" во время принятия госбюджета на 2022 год.

Какая зарплата у медработников сейчас

В первичном звене средняя заработная плата на сегодня составляет 15 тысяч 652 гривни (после налогообложения – 12 тысяч 599 гривень), а в 2022 году планируется увеличение этого показателя до 16 тысяч 357 гривень (после налогообложения – 13 тысяч 167 гривень).

Во вторичном звене заработная плата на сегодня составляет почти 11 тысяч гривень (после налогообложения – 8855 гривень), а в 2022 году планируется увеличение до 13 тысяч 300 гривень (после налогообложения – 10 тысяч 706 гривень).

В целом средняя зарплата сейчас в медицинской сфере составляет 11 тысяч 553 гривни (после налогообложения – 9300 гривень), а на следующий год планируется ее повышение до почти 14,5 тысячи гривень (после налогообложения – 11 тысяч 672 гривни).

Справка УНИАН. Первичное звено ― это семейные врачи, педиатры и терапевты, не имеющие специализации. Больницы вторичного звена предоставляют специализированные и более сложные услуги ― например, при травмах, отравлениях, патологических состояниях, беременности, помогают восстанавливаться после болезни.

Автор: Яна Ставская