При этом рост ВВП в 2024 году прогнозируется на уровне 3,5%, в 2025 – 6,5%.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году с 3,3% до 0,5%.

Об этом говорится в обновленном Экономическом обзоре региона Европы и Центральной Азии от Всемирного банка.

"По прогнозам, экономика Украины вырастет на 0,5% в этом году после стремительного сокращения на 29,2% в 2022 году, в год российского вторжения в страну. Хотя экономический ущерб, который понесла Украина в результате вторжения, огромный, но разблокирование украинских портов в Черном море, восстановление торговли зерном, а также существенная поддержка доноров, помогают поддерживать экономическую активность в этом году", - говорится в обзоре.

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При этом рост ВВП в 2024 году прогнозируется на уровне 3,5%, в 2025 – 6,5%. Инфляция на конец текущего года может составить 18%.

Отмечается, что, согласно последним оценкам Всемирного банка, сумма, необходимая на восстановление Украины, в настоящее время выросла до 411 млрд долларов, что более чем вдвое превышает размер ВВП Украины в 2021 году.

ВВП Украины в условиях войны

Проект государственного бюджета на 2023 год предусматривал рост реального ВВП на 4,6%. Законом о госбюджете на 2023 год предусмотрен рост реального ВВП на 3,2%.

16 февраля 2023 года ЕБРР существенно ухудшил прогноз для Украины. Согласно прогнозу на 2023 год, если исходить из того, что боевые действия в Украине останутся ограниченными нынешней территорией, на которой до войны производилось менее 20% ВВП, вполне вероятно, что реальный объем производства стабилизируется на уровне около 70% к уровню 2021 года.

"Если не произойдет значительных стратегических изменений на местах, рост ВВП Украины в 2024 году, вероятно, будет вялым, но, по крайней мере, положительным", - говорится в прогнозе.

Финучреждение прогнозирует, что в 2024 году украинская экономика вырастет на 3%.

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