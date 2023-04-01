За неделю 27-31 марта регулятор продал из резервов 343,14 млн долларов, однако в резервы уже третью неделю ничего не выкупил.

В последнюю неделю марта регулятор на межбанковском валютном рынке продал 495,45 млн долларов, а неделей ранее - 376,22 млн долларов.

Как сообщает НБУ, за неделю 27-31 марта регулятор продал из резервов 343,14 млн долларов, однако в резервы уже третью неделю ничего не выкупил.

С начала года НБУ продал уже 7,243 млрд долларов. НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

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С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

Межбанк во время войны

НБУ использует продажу валюты из резервов для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривни, балансировки рынка и удержания фиксированного курса.

Национальный банк Украины за неделю с 20 по 24 марта 2023 года на межбанковском валютном рынке увеличил продажу валюты, однако ничего не выкупил в резерв.

Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 495,45 млн долларов, что на 119,23 млн долларов больше, чем неделей ранее, когда объем продажи из резервов составил 376,22 млн.

При этом регулятор вторую неделю подряд ничего не покупал.

С начала года НБУ по состоянию на 24 марта регулятор продал 6,9 млрд долларов, а купил - 61,3 млн долларов.

По состоянию на 11 марта 2023 года НБУ сократил продажу валюты до минимума с начала года. Национальный банк Украины с 6 по 10 марта 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 2,40 млн долларов и продал 280,28 млн долларов.

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