НБУ ожидает возврата инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года.

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году с учетом стремительного восстановления мировой экономики и усиления инфляционного давления.

Об этом говорится в материалах регулятора.

Читайте такжеДля борьбы с инфляцией Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5% годовых

Отмечается, что НБУ ожидает возврата инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года и дальнейшую стабилизацию на этом уровне.

Регулятор также прогнозирует, что пик инфляционного всплеска придется на III квартал 2021 года. Впрочем, поступление на рынки нового урожая, исчерпание эффекта от низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки Нацбанком постепенно развернут инфляционную динамику. Осенью инфляция начнет снижаться и вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем.

В Нацбанке отмечают, что в I квартале 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п. п., но отклонилась от него существеннее, чем предполагалось прогнозом, под действием преимущественно временных факторов.

«По итогам марта рост потребительских цен в годовом измерении ускорился до 8,5%, а базовая инфляция - до 5,9%. Динамика показателей превысила прогноз Национального банка Украины, опубликованный в Инфляционном отчете за январь 2021 года», - сказано в документе.

Отмечается, что, с одной стороны, стремительное ускорение инфляции обусловлено временными факторами - ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители. Оживление глобальной экономики и эффекты от худших урожаев и дальше подталкивали цены вверх, значительное влияние также имела низкая база сравнения.

«С другой стороны - фундаментальное инфляционное давление усиливалось из-за дальнейшего роста потребительского спроса, в частности, за счет повышения зарплат. Розничный товарооборот стабильно превышал докризисные уровни. В феврале он был на 5,6% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Вследствие подорожания товаров ежедневного потребления инфляционные ожидания остаются повышенными», - сказано в материалах НБУ.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в марте в годовом выражении - по сравнению с мартом 2020 года - составила 8,5%, ускорившись с 7,5% в феврале.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий