Такое решение регулятор принял 22 декабря и внес соответствующие изменения в тарифы за услуги СЭП.

Национальный банк Украины отменил плату за услуги в системе электронных платежей Национального банка (СЭП) при осуществлении операций, связанных с выплатой материальной помощи от государства населению и бизнесу на период усиленного карантина.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Такое решение регулятор принял во вторник, 22 декабря, и внес соответствующие изменения в тарифы за услуги СЭП.

Отмечается, что по инициативе президента Украины правительство решило оказать материальную помощь гражданам, которые могут потерять доходы из-за усиления карантина в январе 2021 года. Выплата такой одноразовой помощи будет осуществляться со счета Пенсионного фонда Украины, открытого в "Ощадбанке". Этот банк будет перечислять средства на банковские счета граждан. Также бесплатными будут и операции по возврату банками незасчитанных сумм средств материальной помощи по ряду причин.

Хронология событий

26 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, который парламент принял 4 декабря.

В проекте закона указана сумма помощи в 8 тысяч гривень для ФОПов и каждого наемного работника. Предприятиям, чья деятельность запрещается на время карантина, будет компенсироваться уплата ЕСВ.

С 14 декабря портал «Дія» и одноименное мобильное приложение начали принимать заявки на получение 8 тыс. гривен единовременной помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФОПам), которые потеряли часть дохода в результате карантина.

Наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период ужесточенного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

23 декабря 2020 года Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривень для предпринимателей.

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Автор: Богдан Слуцкий