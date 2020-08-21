Украинские банки теряют чистую прибыль

Расходы банков за 7 месяцев 2020 года составили 120 миллиардов гривень.

Чистая прибыль украинских банков за январь-июль 2020 года снизилась на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 28,4 млрд грн.

Такие данные приводятся на сайте Национального банка Украины.

Читайте такжеЧистая прибыль украинских банков упала почти на четверть

Доходы украинских банков в январе-июле нынешнего года выросли на 5,5% по сравнению с прошлым годом и составили 149,1 млрд грн.

Расходы же за 7 месяцев 2020 года составили 120,7 млрд грн – это на 15,3% больше, чем в 2019 году.

Что такое чистая прибыль

Как сообщает Wikipedia, чистая прибыль (также - чистый доход) — часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Чистая прибыль используется для увеличения оборотных средств предприятия, формирования фондов и резервов, и реинвестиций в производство.

Хронология событий

Чистая прибыль украинских банков за январь-июнь 2020 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 23,8 млрд грн.

По данным НБУ, прибыль банковского сектора в первом квартале 2020 года выросла на 23,8% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и составила 16 млрд грн.

Работающие банки Украины по итогам 2019 года получили положительный финансовый результат на уровне 59,6 миллиарда гривень. По сравнению с показателем за 2018 год, прибыль банков выросла почти втрое. Наибольшую прибыль в прошлом году получили "ПриватБанк" (32,6 миллиарда гривень), "Райффайзен Банк Аваль" (4,7 миллиарда гривень), ПУМБ (2,6 миллиарда гривень), "Укрсиббанк" (2,6 миллиарда гривень) и "ОТП Банк" (2,5 миллиарда гривень).

Работающие банки Украины в 2018 году получили 22,3 миллиарда гривень чистой прибыли, что стало максимальным историческим показателем. Этому предшествовали 4 убыточных года для банковской системы с убытком в 26,5 миллиарда гривень в 2017 году, 159,4 миллиарда гривень - в 2016, 66,6 миллиарда гривень - в 2015 и 52,7 миллиарда гривень - в 2014.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко