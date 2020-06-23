Украинские банки увеличили чистую прибыль на четверть - НБУ

В мае чистая прибыль банков составила 3,756 миллиарда гривень.

Чистая прибыль украинских банков за январь-май 2020 года выросла на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 28,964 миллиарда гривень.

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Такие данные приводятся на сайте Национального банка Украины.

При этом в мае 2020 года банки получили 3,756 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем в мае прошлого года, когда чистая прибыль банков составила 5,313 миллиарда гривень.

Доходы украинских банков в январе-мае нынешнего года выросли на 10,8% по сравнению с прошлым годом и составили 109,5 миллиарда гривень. Расходы за 5 месяцев 2020 года составили 80,6 миллиарда гривень – это на 6,8% больше, чем в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, прибыль банковского сектора в первом квартале 2020 года выросла на 23,8% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и составила 16 миллиардов гривень.

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