Чистая прибыль украинских банков упала почти на четверть

Доходы украинских банков выросли на 6,2%, расходы – на 16,4%.

Чистая прибыль украинских банков за январь-июнь 2020 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 23,8 млрд грн.

Такие данные приводятся на сайте Национального банка Украины.

Доходы украинских банков в январе-июне нынешнего года выросли на 6,2% по сравнению с прошлым годом и составили 128,6 млрд грн. Расходы же за 6 месяцев 2020 года составили 104,8 млрд грн - это на 16,4% больше, чем в 2019 году.

По данным НБУ, во втором квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил 7,7 млрд грн, что вдвое меньше по сравнению с предыдущим кварталом, и в 2,4 раза - если сравнить со вторым кварталом 2019 года. Основной причиной стало формирование на опережение резервов под ожидаемые убытки в сумме 13,1 млрд грн за квартал, как это предусмотрено международными стандартами финансовой отчетности.

"Общее снижение бизнес-активности во время карантина и падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также рост неплатежей по кредитам негативно сказываются на процентных и комиссионных доходах банков. Так, впервые за последние четыре года чистый комиссионный доход банков в этом году сократился на 1,5% до 20,5 млрд грн, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что рост чистого процентного дохода замедлился до самого низкого за четыре года значения - 3,9% за первое полугодие и 1,1% за второй квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков. "Благодаря усилиям НБУ банки в благоприятные времена сформировали запас прочности и сегодня используют запас капитала для поглощения кредитных убытков. Для того, чтобы в этот непростой период дополнительно снизить давление на банки, необходимо дать банкам больше определенности относительно продолжительности кредитных каникул", - цитирует пресс-служба первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову.

Также в Нацбанке сообщили, что по состоянию на 1 июля 2020 года из 75 платежеспособных банков 59 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 26,3 млрд грн, что перекрыло убытки 16 банков на общую сумму 2,5 млрд грн. Прибыль за первое полугодие была сформирована в основном "ПриватБанком" (14 млрд грн или 59% от всей прибыли) и группой банков с иностранным капиталом, кроме российского (5,6 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, прибыль банковского сектора в первом квартале 2020 года выросла на 23,8% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и составила 16 млрд грн.

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