Отмена такого статуса расчистит путь для значительного повышения тарифов на российский импорт.

Президент США Джо Байден объявит, что США вместе со странами "Большой семерки" и Евросоюзом будут добиваться отмены статуса "постоянных нормальных торговых отношений" для России.

Ожидается, что каждая страна будет двигаться в этом направлении на основе собственных законодательных процессов, передает Голос Америки.

"Отмена статуса "постоянных нормальных торговых отношений" для России потребует одобрения Конгрессом, - цитирует Reuters неназванного высокопоставленного представителя Белого дома. - Но законодатели в обеих палатах выразили поддержку такому шагу".

Ожидается, что после объявления Байдена в Конгрессе будет представлен соотвествующий законопроект, касающийся России и Беларуси.

По данным СМИ, отмена статуса расчистит путь для значительного повышения тарифов на российский импорт.

При этом законодатели могут предоставить президенту Байдену право восстановить нормальные торговые отношение с обеими странами при выполнении ими определенных условий.

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