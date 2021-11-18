На Днепропетровщине в течение текущего года уплачено 700 миллионов гривен эконалога. Это на 5,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Выросло и количество плательщиков: с 3477 до 3701, или на 6%.

Такие данные приводит в своем блоге начальник Главного управления ГНС в Днепропетровской области Анна Чуб.

На сегодня Днепропетровская область занимает третье место в структуре поступлений экологического налога по Украине, а за выбросы в атмосферный воздух двуокиси углерода занимает вторую строчку. При этом регион имеет очень непростую экологическую ситуацию: там работают десятки промышленных предприятий (в том числе – крупнейшие в стране), также в Днепропетровской области образовалось 91,1 млн тонн отходов – согласно статистического отчета это 57% от всего мусора в Украине, сообщается в материале.

По данным Анны Чуб, основными плательщиками эконалога в регионе выступают предприятия горно-металлургического комплекса Кривого Рога: за 10 месяцев 2021 года они направили в бюджеты 482,3 млн грн, что больше на 7,5% (или на 36,2 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросли в этом году также поступления по другим предприятиям Криворожья – цифра увеличилась на 30,7 млн грн.

"В то же время наблюдается и другая важная тенденция – уменьшение объемов загрязняющих веществ. По сравнению с прошлогодними данными показатели упали на 1,2 млн тонн: со 104,8 до 103,6 млн тонн. Момент показательный, ведь это уже результат активной модернизации предприятий", - отмечает автор материала.

Анна Чуб констатирует, что плательщики проявляют все большую сознательность. Причем это не только предприятия, которые уже действуют не первый год, но и те, которые только собираются начинать производство, которое, скажем, может навредить окружающей среде.

"Они регистрируются плательщиками эконалога – чтобы в дальнейшем платить его своевременно", - отмечает автор блога.

Анна Чуб убеждена, что в действенности эконалога как такового играет роль не только его ставка, но и уровень культуры и социальной ответственности плательщиков, а также – уровень и качество администрирования упомянутого налога.