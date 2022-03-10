Полученные средства помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины.

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил решение выделить Украине дополнительное финансирование на сумму 1,4 млрд долл. США по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument (RFI).

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что средства, полученные по программе RFI, помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины.

"Мы благодарны Фонду за быструю реакцию на наше обращение и надеемся на скорейшее завершение всех процедур, связанных с поступлением средств. Неотложная поддержка международных партнеров в такое сложное для нашей страны время является чрезвычайно важной", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк решил выделить Украине дополнительно 723 миллиона долларов для "выхода из чрезвычайной экономической ситуации".

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