В МВФ назвали условия сотрудничества с Украиной после отставки Смолия

Представитель МВФ подчеркнул необходимость сохранения независимости Нацбанка.

Для выполнения условий программы stand-by и получения оставшегося финансирования, Украина должна, как минимум, сохранить текущую модель управления центральным банком, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.

Об этом в интервью изданию LIGA.net заявил официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Программа базируется на этих параметрах. Мы убеждены, что модель управления центробанком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины", - сказал Люнгман.

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Он отметил, что для того, чтобы эта модель работала, центробанк должен иметь уверенность в том, что он сможет принимать "тяжелые, но необходимые решения без политически мотивированных последствий".

"Независимость центробанка – это не абстрактная концепция. Существует четкая связь между независимостью центрального банка и экономическими результатами", - отметил Люнгман.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского освободить Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.

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