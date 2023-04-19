В банке говорят, что это фишинговый сайт, и предупреждают об опасности ввода персональных данных.

В соцсетях массово распространяются мошенническую схему, замаскированную под "помощь от ПриватБанка". На самом деле украинцев просто обворовывают, используя сайт-двойник.

Как сообщает фактчекинговый проект "Брехунець", украинцам предлагают перейти на сайт якобы "ПриватБанка", чтобы получить помощь от благотворительного фонда. На самом же деле этот сайт не имеет никакого отношения к банку и благотворительности. Его используют для сбора данных для входа в банковские аккаунты украинцев.

Ресурс, который выдает себя за фонд Приватбанка "Помощь просто", довольно похож на оригинал. Но если обратить внимание на саму ссылку, можно заметить лишние цифры и буквы, которых обычно нет у оригинальных сайтов - blago-privat24. pce6.site / ?fbclid=IwAR06aWhN_0a1qFuPET-cRgcL7wvoE-4OfreRGDJ3ZMFh2M6bvz-jtHmMykg .

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Мошенники предлагают украинцам оставить свой банковский номер телефона. При этом интерфейс очень похож на оригинальный сайт банка.

"Такую схему разработали, чтобы завладеть номером телефона, привязанным к банковской карте. Имея его, мошенникам будет не сложно добраться и к карточкам человека. Чтобы выглядеть убедительнее, мошенники использовали корпоративные цвета и логотип финансового учреждения", – отметили фактчекеры.

Фейковый "Приват24" также могут использовать для выманивания логина и пароля входа в банк.

В "Приватбанке" подтвердили, что это фишинговый сайт. Банк действительно имеет благотворительный фонд "Помогать просто", но его оригинальный интернет-адрес совсем другой - blago.privatbank.ua. кроме того, помощь "в один клик" не раздают.

Банк предупредил, что указывать персональные данные, карточек и Логинов для электронного банка на непроверенных, неизвестных сайтах и ресурсах опасно. Существует риск мошенничества.

Мошенничество в Украине

Во время войны мошенники оживились и запустили новые схемы обмана. Недавно Служба безопасности Украины и правоохранители Польши ликвидировали мошенническую схему с выманивание денег с мирных жителей, которые хотели эвакуироваться из зоны боевых действий, в том числе из Бахмута и Угледара.

Перед этим правоохранители разоблачили мошенников, которые украли почти 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя. Злоумышленники по телефону обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн-банкингу. Для прохождения "идентификации" использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков.

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